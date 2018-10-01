Съезд лидеров мировых религий станет инструментом в решении проблем - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинские съезды лидеров мировых и традиционных религий должны стать эффективным инструментом решения застарелых проблем, заявил руководитель секретариата съезда Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Именно сейчас на новом витке развития истории с позиции осмысления новой политической эры во всех ее геополитических, правовых, международных, идеологических измерениях важно наполнить новым содержанием деятельность нашего совета», - сказал Касым-Жомарт Токаев, открывая работу третьего заседания Совета религиозных лидеров в Астане.

Руководитель секретариата съезда подчеркнул, что сирийский конфликт, массовое убийство верующих, разрушения культовых сооружений, религиозных объектов и памятников всемирного наследия в различных регионах мира, является очередным вызовом глобальной стабильности и безопасности.

«Забвению подвергается устав ООН, который запрещает использование силы или угрозы, ее применения в отношении территориальной целостности и политической независимости любого государства. На фоне этих сложных, тревожных процессов астанинские съезды лидеров мировых и традиционных религий должны стать эффективным инструментом решения застарелых проблем», - добавил Касым-Жомарт Токаев.