Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Съезд лидеров мировых религий распространяет культуру человеческих ценностей – Мухаммед аш-Шаххат Аль-Гинди

Автор:  
Татьяна Кудренок
7 Октября 2021, 20:56
Съезд лидеров мировых религий распространяет культуру человеческих ценностей – Мухаммед аш-Шаххат Аль-Гинди

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представитель Министра по делам вакуфов Арабской Республики Египет доктор Мухаммед аш-Шаххат Аль-Гинди принял участие в заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий в столице Казахстана на этой неделе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обращаясь к участникам заседания в Нур-Султане, доктор Аль-Гинди отметил дальновидность Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева в том плане, какую важную роль лидеры мировых и традиционных религий могут сыграть в построении безопасного мира и созыве Съезда лидеров мировых и традиционных религий в свое время.

В рамках Съезда, по словам спикера, его организаторам удается раз от раза собирать представителей конфессий, которые бы никогда не собрались в одном месте в одно и то же время.

Доктор Аль-Гинди подчеркнул, что в отличие от политиков, которые отвечают за решение внешних проблем, представители религий могут помочь решить внутренние проблемы душевного мира и безопасности человека, а также создать атмосферу, в которой разрешаются конфликты на местном и глобальном уровне.

«Ценность участия лидеров мировых и традиционных религий в создании культуры мира очевидна», - отметил спикер в рамках заседания, добавив, что Съезд является платформой и глобальным форумом, который предоставляет этим лидерам возможность распространять культуру человеческих ценностей.

Он также считает, что существующие проблемы следует решать с мудростью, терпимостью и в рамках сотрудничества между политиками и лидерами мировых религий. В этом отношении Съезд лидеров мировых и традиционных религий позволяет обсуждать и решать такие проблемы как эпидемии, голод, расовая дискриминация, нетерпимость, одну за одной и достигать эффективных результатов.

В заключении представитель Министра по делам вакуфов Египета предложил обсудить то, как религии могут помочь спасти человечество от эпидемий, на примере коронавируса.

Религия   Египет   Общество   Съезд лидеров мировых религий  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области
Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области
Лионель Месси покидает ПСЖ
Лионель Месси покидает ПСЖ
Штормовое предупреждение в 13 регионах страны объявили синоптики
Штормовое предупреждение в 13 регионах страны объявили синоптики