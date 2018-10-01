Съезд лидеров мировых и традиционных религий начал свою работу в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане стартовал шестой Съезд лидеров мировых и традиционных религий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В работе Съезда принимают участие представителей более 82 делегаций из 46 стран мира, включая авторитетных политиков, религиозных лидеров ислама, христианства, иудаизма, буддизма, индуизма, даосизма, зороастризма, а также представителей международных, религиозных и общественных организаций, как Альянс Цивилизаций ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, ЛАГ и др. VI Съезд состоит из двух пленарных сессий и четырех секционных заседаний. Темами дискуссий на секционных заседаниях являются: «Манифест «Мир. XXI век», как концепция глобальной безопасности», «Религии в меняющейся геополитике: новые возможности для консолидации человечества», «Религия и глобализация: вызовы и ответы», «Религиозные лидеры и политические деятели в преодолении экстремизма и терроризма».

Напомним, Съезд лидеров мировых и традиционных религий в этом году празднует свое 15-летие.

Кроме того, в рамках форума традиционно состоится третье заседание Совета религиозных лидеров. В первый день в открытии Съезда запланировано участие Президента Республики Сербия Александра Вучича, Верховного имама Аль-Азхара Шейха Мухаммада Ахмада ат-Тайеба, генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера, Всесвятейшего и Блаженнейшего Патриарха Феофила III, председателя Папского совета по интерпретации законодательных текстов Кардинала Франциско Коккопальмерио, Митрополита Волоколамского Илариона, Главного сефардского раввина Израиля Ицхака Иосифа и многих других. В рамках реализации инициатив Главы государства, озвученных на прошедшем V Съезде в 2015 году, в дни проведения мероприятия состоится открытие Музея мира и согласия, вручение Астанинской международной премии и почетных медалей Съезда за активный вклад в межрелигиозный диалог и деятельность форума. Напомним, впервые Съезд лидеров мировых и традиционных религий был созван 23-24 сентября 2003 года. За 15 лет Съезд превратился в авторитетную площадку по вопросам межконфессиональных и межрелигиозных отношений. Через проведение Съезда лидеров мировых и традиционных религий Казахстан показывает всему мировому сообществу пример общенационального консенсуса и консолидации общества. Наша страна имеет богатый опыт поддержания межэтнического и межконфессионального согласия и готова к широкому и эффективному сотрудничеству в этой сфере.