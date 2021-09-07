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    Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в Казахстане

    7 Сентября 2021, 13:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в Казахстане. Об этом рассказал Председатель Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития РК Ержан Нукежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом он рассказал на площадке Службы центральных коммуникаций.

    «6 октября текущего года запланировано проведение Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Данное мероприятие планируем провести с учетом сегодняшних реалий в смешанном формате, то есть некоторые участники будут подключены в онлайн-формате», - сообщил Ержан Нукежанов.

    По его словам, одной из главных тем обсуждения станет роль Съезда в развитии мира в постковидный период.

    Напомним, сегодня проходит онлайн пресс-конференция «Об общей ситуации в сфере религии».

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Религия МИОР Международная деятельность РК
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