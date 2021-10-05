Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Съезд лидеров мировых и традиционных религий: проходит заседание рабочей группы секретариата

    5 Октября 2021, 12:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии XIX Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий в столице проходит заседание рабочей группы секретариата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заседание рабочей группы Секретариата Съезда проходит под председательством Уполномоченного по продвижению целей и задач Съезда лидеров мировых и традиционных религий, председателя правления Центра Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Булата Сарсенбаева.

    «Заседание рабочей группы - это рабочий орган секретариата. Здесь присутствуют 14 человек. Сегодня мы обсуждаем повестку дня секретариата. В основном обсуждаем, какая работа проводится по подготовке к седьмому съезду мировых и традиционных религий. Будут обсуждаться определенные критерии, документы, время, дата. Будет предложение, а окончательное решение будет приниматься завтра на секретариате под руководством руководителя Секретариата съезда лидеров мировых и традиционных религий, председателя Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева», - сказал журналистам Булат Сарсенбаев.

    В работе заседания рабочей группы секретариата съезда лидеров и мировых и традиционных религий приняли участие 11 представителей из Саудовской Аравии, Великобритании, Индии, Пакистана, Ирана, ОАЭ, Ватикана, Израиля, Кореи.

    «20 стран представлено на секретариате съезда. Принимают участие и духовные лидеры, руководители религиозных объединений, руководители институтов, университетов, связанных с религиоведением. Также присутствует ректор казахстанско-египетского университета Нур-Мубарак в Алматы доктор Мухаммад аш-Шаххат аль-Джинди. Мы ведем обсуждение всех вопросов, принимаем решения и в качестве рекомендаций будет предложено завтра участникам секретариата. Мы также являемся членами секретариата», - отметил Булат Сарсенбаев.

    В ходе заседания рабочей группы между участниками состоялся обмен мнениями по вопросам повестки дня, обсуждению тематики VII Съезда и формату его проведения.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Религия Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ерлан Карин принял участие в форуме «Имам – ізгі қоғам жаршысы»
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    4 В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
    5 Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска