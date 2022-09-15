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    Съезд лидеров мировых и традиционных религий повысил авторитет Казахстана - Адиль Ахметов

    15 Сентября 2022, 15:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский общественный деятель Адиль Ахметов поделился своим мнением касательно значимости проведения VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Со вчерашнего дня стартовал VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий в столице нашего государства. Участие Папы Римского повысило значимость мероприятия», - сказал государственный деятель в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

    Спикер отметил, что в выступлениях участников форума упор сделан на консолидацию и единство народов всей планеты и общие религиозные корни.

    «Если мы сосредоточимся на различиях, то, конечно же, будем дистанцироваться друг от друга. Когда мы придаем большое значение общим ценностям, то и население Земли объединяется», - добавил Адиль Ахметов.

    Он также обратил внимание на имиджевую составляющую мероприятия и его освещение мировыми СМИ.

    «Если вы посмотрите на список религиозных лидеров, которые приняли участие в Създе мировых религий, то поймете, что их география охватывает весь мир. Главное, что все это через СМИ видит вся планета. Среди освещающих мероприятие средств массовой информации такие международные каналы, как CNN и Euronews. Отличие этого седьмого форума в том, что звучат новые актуальные на сегодняшний день идеи, новые инициативы. Этот съезд еще раз повысил авторитет Казахстана», - добавил Адиль Ахметов.

    Вчера в столице начал работу VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии мероприятия.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Религия Съезд лидеров мировых религий Политика
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