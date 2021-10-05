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    Съезд лидеров мировых и традиционных религий: что планируют обсудить на XIX заседании Секретариата

    5 Октября 2021, 17:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр информации и общественного развития РК Серик Егизбаев рассказал, что планируют обсудить во время XIX заседания Секретариата съезда лидеров мировых и традиционных религий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, в преддверии XIX заседания Секретариата съезда лидеров мировых и традиционных религий в столице состоялось заседание рабочей группы.

    «Сегодня на заседание рабочей группы прибыли руководители крупных религиозных организаций из многих стран, со всего континента. Это отражает и роль и Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в следующем году. Например, прибыл атташе из канцелярии Папы Римского. Мы обсуждаем тему будущего съезда и какие вопросы должны быть рассмотрены на нем. Поскольку мы являемся принимающей страной, мы дали свои рекомендации и учитываем рекомендации наших гостей», - сказал в рамках рабочего заседания Секретариата Серик Егизбаев.

    По словам вице-министра, основные конкретные решения по седьмому Съезду будут приняты во время заседания Секретариата завтра.

    «От имени рабочей группы разрабатываем свои рекомендации. Одной из предложенных главных тем - каким будет мир после пандемии, в том числе о том, какова будет роль религиозных лидеров. Эту тему единогласно поддержали», - проинформировал Серик Егизбаев.

    «Далее в проекте заседания стоит тема касательно роли женщин в новом мире, обществе, политике. В связи с известными политическими событиями, происходящими в афганских странах, вопрос роли женщин в семье, обществе, мире в целом интересен. Но конкретно эту тему мы не утвердили, обсудим ее во время второй части», - уточнил Серик Егизбаев.

    Отметим, что заседание рабочей группы Секретариата Съезда прошло под председательством Уполномоченного по продвижению целей и задач Съезда лидеров мировых и традиционных религий, председателя правления Центра Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Булата Сарсенбаева.

    6 октября во Дворце мира и согласия состоится XIX заседание Секретариата Съезда под председательством спикера Сената Парламента Республики Казахстан, руководителя Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулена Ашимбаева.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Религия Общество Съезд лидеров мировых религий
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