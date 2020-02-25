Съёмки индийского экшена продолжаются в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане снимают индийское кино в жанре приключенческий экшн. В основе сюжета - история девушки, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Её папа - индийский политик, мама родом из Казахстана. Съемки ведут в нескольких странах, основные же действия разворачиваются в Казахстане. Продюсер уверен, что после их фильма индийские кинематографы будут частыми гостями в нашей республике. Ведь Казахстан - страна с красивыми, доброжелательными людьми и прекрасными локациями. Сюжет фильма под названием «Огненные крылья» разворачивается на фоне прекрасных зимних пейзажей Алматы и достопримечательностей столицы. Главная героиня приезжает на родину матери, в Казахстан, в поисках семейных реликвий. И в лучших жанрах индийских фильмов, ее преследуют недоброжелатели. Гонки на машинах, трюки на лошадях - все это мы увидим в исполнении индийских актеров на казахстанской земле.

«В Казахстане мы уже снимали на Чимбулаке, мы очень благодарны акимату Алматы, они нам помогли. В метро мы очень долго снимали, даже в тюрьме снимали на С. Сейфуллина, которая сейчас закрыта. Во всех красивых местах Алматы мы уже отсняли. В «Астана Опера» хотим еще снять. Хотим показать мощь и красоту Казахстана через Болливуд»,- рассказала директор кинокомпании «Карсак XXI век» Майра Карсакбаева.

Съемки фильма еще продолжаются. Сейчас ищут маленькую девочку, которая сыграет главную героиню в детстве и актрису для роли мамы.

По словам линейного продюсера, кастинг будут проводить в ближайшие дни. Новости на «Хабаре» также вошли в сценарий, в павильоне республиканского телеканала сняли сцену интервью с индийским бизнесменом.

«У нас есть сцена на телевидении, мы хотели снять ее в Алматы. Но нам посоветовали снять в «Казмедиа». Такого оборудования нет в Индии, на индийских телеканалах. Мы рады, что снимаем сцену с интервью именно здесь. Мы очень благодарны Казахстану, в будущем мы будем продвигать вашу страну как еще одну прекрасную локацию для индийских фильмов», - отметил продюсер фильма Тхирунавукарасу Сивалингам.

Индия - крупнейший кинопроизводитель в мире, фильмы там снимают на 24 языках, основные из них – хинди, тамильский и телугу.

«Огненные крылья» выйдет на тамильском. И, по словам продюсера, индустрия кино на этом языке сейчас превышает рейтинги известного всем «Болливуда».

Фильм, снятый в Казахстане, выйдет в прокат в июне этого года, в нашей республике его премьера пройдет с казахскими субтитрами.