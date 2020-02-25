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    Съёмки индийского экшена продолжаются в Казахстане

    25 Февраля 2020, 15:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане снимают индийское кино в жанре приключенческий экшн. В основе сюжета - история девушки, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Её папа - индийский политик, мама родом из Казахстана. Съемки ведут в нескольких странах, основные же действия разворачиваются в Казахстане. Продюсер уверен, что после их фильма индийские кинематографы будут частыми гостями в нашей республике. Ведь Казахстан - страна с красивыми, доброжелательными людьми и прекрасными локациями. Сюжет фильма под названием «Огненные крылья» разворачивается на фоне прекрасных зимних пейзажей Алматы и достопримечательностей столицы. Главная героиня приезжает на родину матери, в Казахстан, в поисках семейных реликвий. И в лучших жанрах индийских фильмов, ее преследуют недоброжелатели. Гонки на машинах, трюки на лошадях - все это мы увидим в исполнении индийских актеров на казахстанской земле.

    «В Казахстане мы уже снимали на Чимбулаке, мы очень благодарны акимату Алматы, они нам помогли. В метро мы очень долго снимали, даже в тюрьме снимали на С. Сейфуллина, которая сейчас закрыта. Во всех красивых местах Алматы мы уже отсняли. В «Астана Опера» хотим еще снять. Хотим показать мощь и красоту Казахстана через Болливуд»,- рассказала директор кинокомпании «Карсак XXI век» Майра Карсакбаева.

    Съемки фильма еще продолжаются. Сейчас ищут маленькую девочку, которая сыграет главную героиню в детстве и актрису для роли мамы.

    По словам линейного продюсера, кастинг будут проводить в ближайшие дни. Новости на «Хабаре» также вошли в сценарий, в павильоне республиканского телеканала сняли сцену интервью с индийским бизнесменом.

    «У нас есть сцена на телевидении, мы хотели снять ее в Алматы. Но нам посоветовали снять в «Казмедиа». Такого оборудования нет в Индии, на индийских телеканалах. Мы рады, что снимаем сцену с интервью именно здесь. Мы очень благодарны Казахстану, в будущем мы будем продвигать вашу страну как еще одну прекрасную локацию для индийских фильмов», - отметил продюсер фильма Тхирунавукарасу Сивалингам.

    Индия - крупнейший кинопроизводитель в мире, фильмы там снимают на 24 языках, основные из них – хинди, тамильский и телугу.

    «Огненные крылья» выйдет на тамильском. И, по словам продюсера, индустрия кино на этом языке сейчас превышает рейтинги известного всем «Болливуда».

    Фильм, снятый в Казахстане, выйдет в прокат в июне этого года, в нашей республике его премьера пройдет с казахскими субтитрами.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Алматы Культура Индия
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