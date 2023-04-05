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    С Дональда Трампа сняли арест: магнат не признал себя виновным по 34 пунктам обвинения

    5 Апреля 2023, 01:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бывший президент США Дональд Трамп не признал себя виновным. В офисе окружного прокурора Манхэттена ему предъявлено обвинение по 34 пунктам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.

    Дональд Трамп прошел обязательные для всех подсудимых процедуры: отпечатки пальцев, фото анфас и в профиль, ответил на вопросы, назвав свои имя, фамилию, возраст и профессию.

    Снимать в зале было запрещено, поэтому фото и видео изнутри помещения нет.

    По словам адвоката бывшего президента, на него не надевали наручники (он находится под постоянной защитой Секретной службы США из-за своего статуса бывшего главы государства), а само слушание продлилось всего несколько минут, в течение которых прокурор Манхэттена, демократ Элвин Брэгг зачитал обвинения - их, по просочившейся в СМИ информации, 34.

    С самого утра сторонники и противники Дональда Трампа обменивались ругательствами и оскорблениями перед судом, разделенные забором, установленным полицией Нью-Йорка, которая находилась в боевой готовности, опасаясь действий бунтовщиков. Сторонники Дональда Трампа пришли сюда с патриотическими символами, а некоторые - в костюмах супергероев. Их противники, вооруженные кастрюлями и другой кухонной утварью делали все, чтобы их заглушить.

    Напомним, Дональд Трамп стал первым в истории экс-президентом США, против которого суд официально открыл уголовное дело. Одно из нескольких расследований против него касается выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс (настоящее имя - Стефани Клиффордс).

    Перед выборами 2016 года Дональд Трамп через адвоката выплатил Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о связи с ним десятью годами ранее. Эта выплата незаконной не была, но адвокат политика оформил ее как плату за юридические услуги, а это в штате Нью-Йорк считается фальсификацией отчетности и наказуемо в уголовном порядке.

    После известия о решении Большого жюри присяжных Манхэттена предъявить ему уголовное обвинение фонд Дональда Трампа за сутки собрал более 4 миллионов долларов пожертвований.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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