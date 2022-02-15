Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    С деятельностью отечественных автосборочных предприятий ознакомят казахстанцев

    15 Февраля 2022, 12:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимость увеличения производства товарного и сжиженного газа отметил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казиформ».

    «Главой государства – как одной из ключевых задач по недопущению энергокризиса – определена необходимость увеличения производства товарного и сжиженного газа. Главный приоритет – внутренний рынок, в том числе газификация предприятий. Поэтому остро стоит вопрос наращивания ресурсной базы. Для этого должны быть предусмотрены все необходимые стимулы для инвесторов, в особенности экономические», - сказал Алихан Смаилов.

    Премьер напомнил, что Главой государства уже поручалось внедрить такие стимулы путем разработки Улучшенного модельного контракта и Специального инвестсоглашения для нефтегазовых проектов.

    «Поэтому поручаю Министерству энергетики совместно с министерствами национальной экономики, финансов и юстиции в месячный срок внести в Правительство соответствующий пакет законодательных поправок», - подчеркнул Алихан Смаилов.

    Было отмечено, что Глава государства обратил внимание на вопросы локализации в отечественном автопроме.

    «Сегодня автомобильная отрасль выступает основным драйвером развития машиностроения и всей обрабатывающей промышленности. Поэтому вопросы местного содержания в отрасли должны быть открытыми и прозрачными для нашего населения. Поручаю Министерству индустрии в недельный срок определить график посещений производственных площадок предприятий автопрома. В состав обязательно должны быть включены эксперты и представители общественности. Вместе с тем, необходимо подготовить видеоматериалы и показать в СМИ деятельность отечественных автосборочных предприятий», - добавил Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК
    Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в области Абай
    Если бы не меры, предпринятые Правительством, ситуация была бы хуже – Наталья Годунова  о критике Кабмина
    В «Семей орманы» числится 363 единицы техники, но люди поехали на личных машинах – депутаты обратились к Премьер-Министру
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами