С цифровизацией госуслуг мы полностью искореним бытовую коррупцию - Алик Шпекбаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев отметил важность развития цифровизации государственных услуг в предотвращении коррупции. Об этом он рассказал на международном круглом столе «Актуальные вопросы модернизации правоохранительной и судебной систем в Казахстане», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе своего выступления глава антикоррупционной службы перечислил все три пакета антикоррупционных реформ.

«Первый пакет реформ выразился в успешно реализуемых с этого года институтов дисциплинарной ответственности и отставки первых руководителей за коррупцию подчиненных, а также восстановлении антикоррупционной экспертизы проектов НПА. Во втором пакете реформ был принят ряд не менее важных привентивных инструментов в частности, усилена ответственность за коррупцию в ходе госсекторе. Законодательно закреплены основы антикоррупционного комплайнс в национальных компаниях, ограничено совместная служба родственников в одной организации. Веден полный запрет на получение подарков. Важной стало введение уголовной ответственности за провокацию преступления сотрудниками правоохранительных и специальных органов»,- сказал он.

По словам Алика Шпекаева, в деятельности антикорра проставлены принципы законности и справедливости.

«В Казахстане уже 92% госуслуг переведено в цифровой формат. Тем самым можно констатировать, что мы практически искоренили бытовую коррупцию в одной из самых проблемных сфер. В рейтинге электронных правительств ООН Казахстан уже занимает 28 место. И в целом сегодня ситуация в развитых странах если достигает 90% оказание услуг в электронном формате, они признают, что этой проблемы у них не существует»,- отметил спикер.

Также глава антикоррупционной службы отметил, что государство буквально на днях закончилась работа над третьим пакетом. Отличие данного пакета реформ от двух привентивных является то, что он нацелен на ощутимые ответственности за коррупцию.

«Речь идет о введении запрета для гослужащих и депутатов на владение банковскими счетами за рубежом. Дополнительно ужесточены санкции за коррупцию для сотрудников правоохранительных органов. Следует отметить, в следующем году мы приступаем к реализации уже четвертого пакета антикорупционных реформ. Она нацелено на внедрение общепризнанных международных стандартов. Это ведение гражданско-правовой ответственности за незаконное обогащения, это криминализация обещания предложения взятки, формирование комплексной системы по защите осведомителей, внедрение института проверки над добропорядочностью»,- пояснил он.

На сегодня антикоррупционное законодательство РК проходит модернизационный этап. В конце прошлого года Казахстан стал полноправным 50-ым членом совета Европы. Что дополнительно накладывает обязательства принципиально важных антикоррупционных инструментов.

«По стране открыты более 300 центров в акиматах на уровне областей, районов и сельских округов. Также хочу отметить важность повышение заработной платы для сотрудников правоохранительных органов, а также регулярное проведение превентивных и просветительских мероприятий культивирующих добропорядочность»,- заключил Алик Шпекбаев.