С чем связано укрепление курса тенге объяснили в Нацбанке РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Курс тенге прокомментировал заместитель председателя Национального банка РК Виталий Тутушкин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Курс тенге на конец июля текущего года укрепился до 445,89 тенге за доллар США или на 3,6% за январь-июль. Укрепление тенге в июле на 1,4% было связано с ростом нефтяных котировок, притоком средств нерезидентов в государственные ценные бумаги. Только в июле новые притоки в госдолг РК составили порядка 100 млрд тенге», - сказал Виталий Тутушкин.

Спикер отметил, что поддержку тенге также оказывали продажи валюты из Национального фонда в рамках обеспечения трансферта в республиканский бюджет, составившие в июле 591 млн долл. США. Объем продаж квазигосударственных компаний после снижения обязательной доли продаж с 1 июля текущего года с 50% до 30% составил в июле 195 млн долл. США.

Покупка валюты ЕНПФ в июле составила 240 млн долларов.

«Отмечу, что Казахстанский фонд гарантирования депозитов планирует постепенно увеличить валютную долю своих активов до 15%. Национальный Банк продолжает придерживаться режима гибкого курсообразования и не проводит валютные интервенции», -заявил Виталий Тутушкин.