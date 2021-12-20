С чем связано повышение цены на розничную реализацию электроэнергии, рассказали в «Астанаэнергосбыт»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В компании «Астанаэнергосбыт» пояснили ситуацию с предстоящим повышением цен на розничную реализацию электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня ТОО «Астанаэнергосбыт» представляет свою заявку по увеличению цены на розничную реализацию электрической энергии с вводом в действие с 1 января 2022 года. Мы осуществляем деятельность по снабжению тепловой электрической энергии потребителям города с 1 января 2005 года. По розничной реализации электрической энергии товарищество является субъектом общественно значимого рынка, деятельность которого регулируется уполномоченным органом. Согласно правилам организации и функционирования розничного рынка электрической энергии товарищество является гарантирующим поставщиком электроэнергии», - пояснили в компании в ходе публичного слушания.

В «Астанаэнергосбыт» подчеркнули, что основанием для увеличения предельной цены на розничную реализацию электроэнергии явился рост тарифов энергопередающих организаций с 1 января 2022 года, рост тарифа энергопроизводящих организаций на поддержку возобновляемых источников энергии, рост стоимости услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки на рынке электрической мощности, недополученный доход от применения дифференцированных тарифов закладки выплат.

«Полученный убыток связан с реализацией утвержденной цены на покупку и транспортировку электрической энергии. С 1 сентября 2021 года действующая предельная цена составляет 19,84 тенге за 1кВт/час. Физические лица обслуживаются по тарифам 13,59 тенге за 1 кВт/час. Предельные тарифы производства электрической энергии остались без изменений», - добавили в ТОО «Астанаэнергосбыт».

С учетом изложенного, проект дифференцированных тарифов по группам потребителей составляет: населению -14,54 тенге за 1 кВт/час, рост на 7%, юридическим лицам – 21,13 тенге с снижением на 6%, и 1,29 тенге за кВ/т час, согласно правилам ценообразования тариф прочих потребителей равен предельной цене. Бюджетным организациям -85, 89 тенге за 1 кВт/час, рост на 35,89 тенге.