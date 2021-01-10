С большим желанием приехали проголосовать – глава казахстанско-французской ассоциации «Мустафа Шокай»

БРЮССЕЛЬ - ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ. – В столице Франции организован избирательный участок № 246 на выборах в Мажилис Парламента РК, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Избирательный участок организован при Посольстве Республики Казахстан во Франции.

Свой комментарий Казинформу дал председатель Казахстанско-французской ассоциации «Мустафа Шокай» Яшар Динч.

«Мы, казахи, живущие во Франции, с большой радостью участвуем в парламентских выборах.

Я в 1970 году приехал во Францию, ранее наша семья жила в Турции. Уже более полувека живем во Франции. Конечно, часто ездим на свою Родину – Казахстан, где живут наши родственники.

В 2007 году во Франции была образована Казахстанско-французская ассоциация «Мустафа Шокай». В пригороде Парижа установлен бюст Мустафе Шокаю, куда приезжают почтить память казахского деятеля многие казахстанцы.

Как только объявили выборы в Парламент, мы с большим желанием приехали проголосовать в наше посольство. Отдельную благодарность хотелось бы выразить сотрудникам казахстанской дипмиссии, которые активно ведут свою работу.

Хотелось бы пожелать нашей Родине мира и спокойствия», - сказал аксакал.