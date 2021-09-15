С Байконура запущена ракета «Союз-2.1б» с новой партией спутников One Web

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – 15 сентября 2021 года в 00 часов 07 минут по времени Нур-Султана с 31-ой площадки космодрома Байконур осуществлен запуск ракеты - носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 аппаратами компании OneWeb, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как мы сообщали, трансляция запуска с Байконура началась за один час до старта. В течение этого времени телестудия Роскосмоса показала видеосюжеты о подготовке к пуску, комментарии специалистов о преимуществах низкоорбитальных спутников, прямые включения со стартового комплекса «Восток» космодрома Байконур.

На космодроме стоит хорошая погода, ясная, безветренная, +16 градусов. Пуск прошел в штатном режиме. Отделение ступеней ракеты - носителя «Союз 2.1 б» состоялись согласно циклограмме полета, на 10-й минуте после старта головной блок с группировкой спутников был выведен на орбиту Земли.

Дальнейшее выведение спутников на заданные орбиты будет проводиться с помощью разгонного блока «Фрегат».

Напомним, предыдущий запуск спутников One Web состоялся 22 августа 2021 года также с космодрома Байконур.

На сегодняшний день группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 288 космических аппаратов. После состоявшегося запуска группировка космических аппаратов OneWeb на орбите должна достичь 322. Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом.

Как мы сообщали ранее, в Нур-Султане, на площадке Национального космического центра РК завершаются работы по монтажу и настройке оборудования компании OneWeb.