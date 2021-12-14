С Байконура запущена ракета-носитель «Протон-М»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - 13 декабря 2021 года, в 18 часов 07 минут по времени Нур-Султана с 200-ой площадки космодрома Байконур был осуществлен успешный запуск ракеты-носителя «Протон-М», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Старт «Протона-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическими аппаратами «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» транслировался в прямом эфире на сайте и социальных сетях Роскосмоса.

Пуск прошел в штатном режиме, спустя 582 секунды после старта головной блок (связка из разгонного блока и двух космических аппаратов) в штатном режиме отделился от третьей ступени носителя.

Согласно циклограмме полета, дальнейшее выведение космических аппаратов на целевую будет обеспечено за счёт пяти включений маршевого двигателя разгонного блока «Бриз-М». Общая длительность выведения от момента старта ракеты-носителя до отделения первого космического аппарата «Экспресс-АМУ7» составит 17 часов 50 минут, для второго «Экспресс-АМУ3» — 18 часов 7 минут.

Как сообщалось, космические аппараты «Экспресс-АМУ7» и «Экспресс-АМУ3» — это российские геостационарные телекоммуникационные аппараты среднего класса, предназначенные для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в Интернет, а также передачи данных на территории России и в странах СНГ в C, Ku и L — диапазонах.

Всего в течение 2021 года с Байконура произведено два запуска тяжелой ракеты-носителя «Протон-М». Состоявшийся запуск «Протона-М» стал вторым по счету в уходящем году. Первый состоялся в июле текущего года, когда с помощью «Протона-М» на Международную космическую станцию был запущен модуль «Наука».