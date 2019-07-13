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    С Байконура запущена космическая обсерватория «Спектр-РГ»

    13 Июля 2019, 18:47

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – 13 июля в 18 часов 30 минут 57 секунд по времени Нур-Султана с космодрома Байконур была запущена ракета-носитель «Протон-М» с астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ», передает корреспондент МИА «Казиформ».

    Роскосмос вел прямую трансляцию с 81 площадки космодрома, с места старта «Протона-М». На Байконуре была хорошая погода, чистое, безоблачное небо, на котором все участники пуска и зрители прямого эфира увидели моменты отделения первой ступени ракеты.

    Пуск прошел в штатном режиме, на десятой минуте после старта космический аппарат «Спектр-РГ» отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на суборбитальную орбиту. Дальнейшее выведение обсерватории на заданную орбиту будет проводиться за счет плановых включений разгонного блока «ДМ».

    Космическая обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма» («Спектр-РГ») - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне.

    Как сообщалось ранее, пуск «Протон-М» с космической обсерваторией откладывался два раза из-за замечаний в космическом аппарате и ракете-носителе.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса
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