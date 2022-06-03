С Байконура запущен космический грузовик «Прогресс МС-20»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 3 июня 2022 года, с космодрома Байконур на Международную космическую станцию (МКС) запущена ракета-носитель (РН) «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-20», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Старт РН «Союз 2.1а» с 31-ой площадки космодрома состоялся в назначенное время - в 15 часов 32 минуты по времени Нур-Султана и транслировался в прямом эфире.

Пуск прошел в штатном режиме. Согласно циклограмме полета, отделение космического грузовика от третьей ступени ракеты- носителя состоялось на девятой минуте после старта. «Прогресс МС-20» выведен на околоземную орбиту, после этого специалисты главной оперативной группы управления российским сегментом МКС приняли на себя управление транспортным грузовым кораблем.

«Сближение «Прогресса» со станцией и причаливание к служебному модулю «Звезда» планируется провести в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУПа и российских членов экипажа станции - космонавтов Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова», - сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Ожидается, что «Прогресс МС-20», благодаря короткой, двухвитковой схеме сближения, пристыкуется к МКС менее чем через три часа после запуска, в 19:02:29 по времени Нур-Султана.

Корабль доставит на МКС более 2,5 тонн грузов, среди которых 599 кг топлива дозаправки, 420 л воды в баках системы «Родник», 40 кг сжатого азота в баллонах, а также 1 458 кг оборудования и материалов в грузовом отсеке — средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 67-й экспедиции. Также среди грузов - комплекс целевых нагрузок для выполнения программы научно-прикладных исследований и несколько наноспутников.



