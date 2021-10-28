С Байконура запущен грузовой корабль «Прогресс МС-18»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 28 октября 2021 года, с космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-18», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пуск состоялся с пусковой установки № 6 площадки № 31 («Восток») в назначенное время, в 06:00:32 по времени Нур-Султана, и прошел в штатном режиме. На девятой минуте состоялось отделение корабля от третьей ступени ракеты-носителя, «Прогресс МС-18» был выведен на целевую орбиту.

За час до старта космического грузовика началась прямая трансляция с космодрома Байконур, во время которой телестудия Роскосмоса рассказала о подготовке к запуску и показала момент утреннего старта.

Автономный полет «Прогресса-МС-18» к Международной космической станции пройдет по стандартной двухсуточной схеме, а стыковка к агрегатному отсеку служебного модуля «Звезда» российского сегмента запланирована на 30 октября 2021 года в 04:34 мск (07:34 по времени Нур-Султана). Причаливание планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов подмосковного Центра управления полетами ЦНИИмаш и российских членов экипажа экспедиции МКС-66 — космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова и Петра Дуброва, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Космический грузовик доставит около 1 490 кг различного оборудования и материалов, также на его борту находится 560 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды в баках системы «Родник» и 43 кг сжатого воздуха в баллонах средств подачи кислорода.