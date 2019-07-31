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    С Байконура на МКС стартовал космический грузовик «Прогресс МС-12»

    31 Июля 2019, 18:21

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 31 июля 2019 года, в 18 часов 10 минут 46 секунд по времени Нур-Султана с 31-ой площадки космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя «Союз 2.1а» с транспортным грузовым кораблем (ТГК) «Прогресс МС-12», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Пуск состоялся вштатном режиме. Зрители прямогоэфира в режиме реального времени увидели момент старта и слышали комментарииведущих репортажа о выведении корабля «Прогресс МС-12» на орбиту.

    В заданное времясостоялось отделение первой и второй ступеней ракеты – носителя, на десятойминуте после старта произошло отделение космического грузовика от третьейступени ракеты-носителя. ТГК «Прогресс МС-12» выведен на орбиту.

    «Прогресс МС-12» долженпристыковаться к МКС по сверхкороткой, двухвитковой схеме, спустя три с лишним часа после пуска.Телестудия Роскосмоса также планирует показать момент стыковки космическогогрузовика «Прогресс МС-12» к станции в прямом эфире.

    Корабль должендоставить на Международную космическую станцию (МКС) 1,2 тонны сухих грузов,более тонны топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы«Родник», а также 50 кг сжатого газа в баллонах. В укладке грузового отсека –научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, а такжеконтейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личнойгигиены для членов экипажа.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур Россия
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