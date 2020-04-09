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    С Байконура на МКС отправился первый в 2020 году пилотируемый космический корабль

    9 Апреля 2020, 14:17

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - 9 апреля 2020 года в 14 часов 05 минут по времени Нур-Султана с № 31 площадки космодрома Байконур осуществлен запуск ракеты-носителя «Союз 2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-16», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На борту космического корабля экипаж МКС-63 в составе в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также астронавта NASA Кристофера Кэссиди.

    За полчаса до старта телестудия Роскосмоса начала репортаж с прямым включением запуска с Байконура. Во время программы ведущий познакомил участников прямой трансляции с биографией космонавтов, на прямой связи со зрителями был космонавт Антон Шкаплеров, который пожелал коллегам успешного полета.

    Запуск ракеты «Союз 2.1а» состоялся в назначенной время, в 14 часов 05 минут по времени Нур-Султана. Участники прямого эфира увидели не только сам эффектный момент старта, но и включения с борта корабля с космонавтами. На девятой минуте после старта космический корабль «Союз МС-16» штатно отделился от ракеты-носителя и вышел на орбиту. Об этом сообщили ведущие прямого репортажа непосредственно с космодрома Байконур.

    Экипаж МКС-63 опытный: российский космонавт Анатолий Иванишин и американский астронавт Кристофер Кэссиди летят в космос в третий раз, для российского космонавта Ивана Вагнера это первый космический полет. Длительность экспедиции составляет 196 суток, за это время космонавтам предстоит выполнить большой объем научных экспериментов.

    Как сообщалось , стыковка корабля «Союз МС-16» с МКС запланирована через шесть часов после старта, момент подготовки и сам процесс стыковки также можно будет увидеть в прямом эфире на сайте Роскосмоса.

    Сара Кабикызы, Казинформ-0-

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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