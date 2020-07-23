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    С Байконура на МКС отправился космический грузовик «Прогресс МС-15»

    23 Июля 2020, 20:36

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 23 июля 2020 года, в 20 часов 26 минут по времени Нур-Султана с № 31 площадки космодрома Байконур произведен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-15» к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Прямая трансляция с космодрома Байконур началась за 1 час 10 минут до старта, телестудия Роскосмоса совместно со специалистами телевизионного отдела космического центра «Южный» рассказали и показали видеоматериалы о подготовке грузовика к запуску. В московской студии Роскосмоса побывали космонавты, инженеры, актеры, которые комментировали предстоящий пуск, а камеры, установленные непосредственно на стартовом комплексе Байконура, передавали картинку с космодрома.

    На Байконуре была хорошая погода, теплый летний вечер, небольшая облачность не мешала обзору.

    Пуск прошел в штатном режиме, отделение отделяющихся частей ракеты-носителя состоялись согласно циклограмме, на 10 минуте после старта космический грузовик «Прогресс МС-15» отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на орбиту искусственного спутника Земли.

    Как сообщалось , полет к МКС пройдет по двухвитковой схеме, стыковка должна состояться через три часа после старта. Стыковка корабля «Прогресс МС-15» с МКС также будет показана в прямом эфире, трансляция начнется 23 июля, в 23:20 по времени Нур-Султана.

    Космический грузовик «Прогресс МС-15» должен доставить на борт Международной космической станции топливо, воду и другие грузы, необходимые для экипажей и эксплуатации станции в пилотируемом режиме.

    Несмотря на карантин , работы на космодроме Байконур ведутся по графику.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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