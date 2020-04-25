Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Освоение космоса

    С Байконура на МКС отправился космический грузовик «Прогресс МС-14» - корабль Победы

    25 Апреля 2020, 08:01

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 25 апреля 2020 года, в 07:51:41 по времени Нур-Султана с № 31 площадки космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-14», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Пуск космического грузовика прошел в штатном режиме, утренний запуск с Байконура можно было посмотреть в режиме онлайн, прямую трансляцию вела телестудия Роскосмоса.

    Гости телестудии – руководители РКК «Энергия», космонавты, ученые рассказали об особенностях ракеты, миссии космического грузовика «Прогресс МС-14» - «корабля Победы», на борту которого установлена символика 75-летия Великой Победы.

    По информации ведущего репортажа запуска с космодрома Байконур, все три ступени ракеты-носителя «Союз 2.1а» отделились в заданное время, на девятой минуте после старта состоялось штатное отделение космического корабля от ракеты-носителя, космический грузовик вышел на орбиту искусственного спутника Земли.

    Космический грузовик «Прогресс МС-14» должен доставить на Международную космическую станцию запасы топлива и газов общей массой 700 кг, а также 1 350 кг различного оборудования и грузов, включая ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, приборы для проведения научно-исследовательских экспериментов, санитарно-гигиенические материалы, предметы одежды и медикаменты, 420 литров воды в баках системы дозаправки и стандартные рационы питания.

    По информации пресс-службы Роскосмоса, в прямой трансляции можно будет посмотреть также стыковку космического грузовика «Прогресс МС-14» с Международной космической станцией. Стыковка запланирована сегодня же, 25 апреля 2020 года, спустя три с лишним часа после запуска, в 11:12:23 часов, прямой эфир начнется в 10 часов 45 минут по времени Нур-Султана.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
    Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
    Казахстанский волейболист: Как оставаться лучшим связующим на протяжении 15 лет
    Вторая победа подряд у ФК «Тараз»
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане