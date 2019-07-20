С Байконура на МКС отправился экипаж корабля «Союз МС-13»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – 20 июля 2019 года, в 22 часа 28минут 21 секунду по времени Нур-Султана с космодрома осуществлен запуск ракеты-носителя«Союз-ФГ», которая вывела на околоземную орбиту транспортный пилотируемыйкорабль (ТПК) «Союз МС-13» с международным экипажем на борту, передаеткорреспондент МИА «Казинформ».

На Международную космическую станцию (МКС) отправиласьочередная экспедиция МКС 60/61 в составе российский космонавт АлександрСкворцов, астронавт ЕКА, итальянец ЛукаПармитано и астронавт НАСА Эндрю Морган.

Старт, который транслировался в прямом эфире, прошел вштатном режиме. Отделение первых двухступеней ракеты-носителя состоялось в назначенное время, на десятой минутепосле старта ТПК «Союз МС-13» от 3-й ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ» и вышелна орбиту. Специалисты Главной оперативной группы управления российскимсегментом МКС приступили к управлению его полётом.

Сближение пилотируемого корабля «Союз МС-13» со станциейи причаливание к стыковочному узлу служебного модуля «Звезда» планируетсяпроводить в автоматическом режиме под контролем специалистов Главнойоперативной группы управления российским сегментом МКС в ЦУП и российскихчленов экипажей корабля и станции, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Стыковка запланирована на 21 июля 2019 года, через шестьчасов после старта, в 04:50 по времени Нур-Султана.

Экипаж МКС 60/61 достаточно опытный: для АлександраСкворцова это третий полет, для Лука Пармитано - вторая экспедиция на орбиту итолько Эндрю Морган – новичок. Во время длительной экспедиции экипажу предстоитвыполнить большое количество научных экспериментов, работать с грузовымикораблями из разных стран, обслуживать бортовые системы МКС, а также проводитьфото, видеосъемку и другие работы.

На борту Международной космической станции готовятся квстрече своих коллег космонавт Алексей Овчинин, Ник Хейг и Кристина Кук.

Необходимо отметить, что старт экспедиции МКС 60/61состоялся в знаменательный день 50-летиявысадки на первого человека на Луну, что экипаж отметил как хороший знак.