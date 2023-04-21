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    С актера Алека Болдуина сняли обвинения в гибели оператора Галины Хатчинс

    21 Апреля 2023, 09:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Адвокаты голливудского киноактера Алека Болдуина объявили, что с их подзащитного сняты уголовные обвинения в связи с фатальным инцидентом на съемочной площадке фильма «Ржавчина» (Rust), в результате которого погибла оператор Галина Хатчинс, передает МИА «Казиформ» со ссылкой на агентство BBC News.

    Знаменитый актер обвинялся в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс и ранении еще одного участника съемочной группы в 2021 году в штате Нью-Мексико, где проходили съемки картины.

    Галина Хатчинс была убита во время репетиции одной из сцен выстрелом из реквизитного револьвера, которым по сюжету фильма пользовался Алек Болдуин и который по какой-то причине оказался заряжен боевыми патронами вместо холостых.

    О снятии обвинений было объявлено менее чем за две недели до начала судебного процесса. В этот же день стало известно, что съемочная группа под руководством Алека Болдуина возобновила работу над вестерном, прерванную после трагедии.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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