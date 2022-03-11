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    С администрацией порта Роттердама обсуждены вопросы бесперебойного грузооборота казахстанских товаров

    11 Марта 2022, 07:14

    БРЮССЕЛЬ-ГААГА. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана в Нидерландах Аскар Жумагалиев провел онлайн-встречу с генеральным директором администрации порта Роттердам Аллардом Кастелейном, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе беседы А. Кастелейн был проинформирован о позиции Казахстана в связи с ситуацией в Украине, решении Президента РК К. Токаева об оказании гуманитарной помощи украинской стороне.

    Посол Казахстана отметил важность обеспечения бесперебойного грузооборота казахстанских товаров через порт Роттердама в связи с российско-украинским кризисом, отметил осуществляемую РК работу в сфере логистики.

    В свою очередь А. Кастелейн отметил отсутствие проблем в принятии и отправке казахстанских грузов через порт Роттердама. При этом все возникающие в последнее время вопросы по транзиту грузов рассматриваются в рамках специально созданной рабочей группы.

    Собеседник поддержал предложение Посла РК о налаживании в ближайшее время двусторонней координации в транспортно-логистической сфере между портом и казахстанскими партнерами.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Внешняя политика Казахстана Экономика Транспорт Россия Украина Международная деятельность РК
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