С 4 ноября избиратели смогут проверить данные о себе на своем участке – председатель ЦИК РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На заседании Центральной избирательной комиссии РК был рассмотрен вопрос о предоставлении списков избирателей на избирательные участки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конституционное право на избрание Президента страны граждане реализуют путем голосования на основании списков. Поэтому вопрос формирования актуальных и полных списков, как один из важных организационных элементов выборного процесса, был рассмотрен на одном из недавних заседаний Центральной избирательной комиссии. Местным исполнительным органам было дано два поручения. Первое – широкое информирование граждан о порядке включения в списки избирателей, на основании письменных заявлений, в том числе временно зарегистрированных граждан. Второе поручение – максимальное функционирование информационных сервисов, точнее, колл-центров, цифровых сервисов, интернет-ресурсов по проверке включения в списки избирателей и предоставлению информации гражданам об их включении в список избирателей», – сказал председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

По его словам, от качества составления списков избирателей зависит соответствующая организация голосования в день выборов. Поэтому местные исполнительные органы всех регионов должны отчитаться по данному вопросу.

Первым выступил заместитель акима столицы Есет Байкен, который сообщил, что в списки избирателей включен 760 321 гражданин, актуализация списков составляет 100%. Списки по каждому избирательному участку подписаны акимом Астаны, решение которого 30 октября представлено по акту в участковые избирательные комиссии в бумажном виде, в территориальную комиссию в электронном виде.

Заслушав отчеты представителей всех регионов, Центральная избирательная комиссия приняла к сведению представленную информацию.

«Уважаемые избиратели! Проверить включение себя в список избирателей по месту регистрации можно через сайт или колл-центр соответствующего акимата. С 4 ноября 2022 года вам будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на своем участке», – сказал Н.Абдиров.



