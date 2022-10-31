Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    С 4 ноября избиратели смогут проверить данные о себе на своем участке – председатель ЦИК РК

    31 Октября 2022, 18:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На заседании Центральной избирательной комиссии РК был рассмотрен вопрос о предоставлении списков избирателей на избирательные участки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Конституционное право на избрание Президента страны граждане реализуют путем голосования на основании списков. Поэтому вопрос формирования актуальных и полных списков, как один из важных организационных элементов выборного процесса, был рассмотрен на одном из недавних заседаний Центральной избирательной комиссии. Местным исполнительным органам было дано два поручения. Первое – широкое информирование граждан о порядке включения в списки избирателей, на основании письменных заявлений, в том числе временно зарегистрированных граждан. Второе поручение – максимальное функционирование информационных сервисов, точнее, колл-центров, цифровых сервисов, интернет-ресурсов по проверке включения в списки избирателей и предоставлению информации гражданам об их включении в список избирателей», – сказал председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

    По его словам, от качества составления списков избирателей зависит соответствующая организация голосования в день выборов. Поэтому местные исполнительные органы всех регионов должны отчитаться по данному вопросу.

    Первым выступил заместитель акима столицы Есет Байкен, который сообщил, что в списки избирателей включен 760 321 гражданин, актуализация списков составляет 100%. Списки по каждому избирательному участку подписаны акимом Астаны, решение которого 30 октября представлено по акту в участковые избирательные комиссии в бумажном виде, в территориальную комиссию в электронном виде.

    Заслушав отчеты представителей всех регионов, Центральная избирательная комиссия приняла к сведению представленную информацию.

    «Уважаемые избиратели! Проверить включение себя в список избирателей по месту регистрации можно через сайт или колл-центр соответствующего акимата. С 4 ноября 2022 года вам будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на своем участке», – сказал Н.Абдиров.


    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Права человека Выборы ЦИК Президентские выборы - 2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мейрам Кажыкен встретился со студентами в Шымкенте
    Салтанат Турсынбекова провела встречу с библиотекарями в Северном Казахстане
    Жигули Дайрабаев ознакомился с производственными предприятиями в ЗКО
    Для граждан без прописки открыли 23 избирательных участка в Астане
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
    4 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
    5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии
    Новости партнеров