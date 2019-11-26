С 30-летним юбилеем поздравили зрители телеканал «Jambyl»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – 30-летний юбилей отмечает в эти дни областной филиал АО «Республиканская телерадиокорпорация «Қазақстан» - телеканал «Jambyl», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Таразе, в областном драматическом театре, состоялся юбилейный вечер «Жамбылда мерейтой». С 30-летием поздравить коллектив телевидения пришли представители областного акимата, этнокультурных объединений, ветераны, молодежь, коллеги-журналисты.

История Жамбылского областного телеканала началась в ноябре 1989 года, а первый пробный телеэфир был приурочен к праздничной демонстрации трудящихся с Центральной площади областного центра - тогда еще города Джамбула, и назывался - телерепортаж «Парад трудовиков». Уже с 1 января 1990 года начались полноценные часовые телеэфиры жамбылского телевидения, вещание шло два - три раза в неделю.

Жамбылский телерадиокомитет тогда возглавлял председатель ЖТД Абжан Жаксыбеков, начинавший организацию телевизионного вещания в области.

Затем были сложные годы становления телевидения в условиях экономической и политической нестабильности страны. По словам ветеранов жамбылского телевидения, не хватало всего, кроме молодости и энтузиазма.

«Всё было дефицитом – техника, специалисты, творческие работники, видеокамеры, видеокассеты… Парадокс был в том, что деньги были, но из-за начавшегося тогда развала советской страны купить что-то было невозможно. Всё «доставали», как-то выкручивались. Когда я пришел, мы заканчивали монтажные, пуско-наладочные и оформительские работы в студии, поднимали подсобное хозяйство», - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» один из первых руководителей Жамбылского телевидения, ветеран журналистики Елен Алимжанов.

В числе первых жамбылских телевизионных журналистов были Николай Крестовский, Шамсат Саменов, Сапаргали Алибаев, Раиса Фролова, Куляш Умурзакова, Стас Манько. До этого все они были ведущими журналистами радио, а Николай Крестовский – главным редактором областного радио.

В последующие годы из Жамбылского телевидения «выпорхнули» в медийную сферу страны многие талантливые молодые журналисты, которые потом стали сотрудниками республиканских телеканалов и печатных изданий - корреспондент агентства «Хабар» Алма Оразбаева, главный продюсер агентства «Хабар» Серик Аббасов, руководитель пресс-службы регионального командования «Юг» Дина Мухаринова и другие.

В годы независимости жамбылское телевидение одним из первых в стране перешло на безленточную технологию производства передач, компьютерную цифровую систему «Синерджи», начало выпуск ряда собственных разнообразных передач, отмеченных популярностью у жамбылских зрителей. Это общественно-политические, культурно-этнографические, социально-экономические, детские передачи.

Жамбылское телевидение первым среди филиалов корпорации «Казахстан» начало транслировать в прямом эфире футбольные матчи, военные парады, праздничные демонстрации и другие массовые мероприятия, проводить телемосты, готовить документальные фильмы, в том числе об известных общественных деятелях, писателях, значимых исторических событиях.

Сегодня телеканал «Jambyl» продолжает традиции совершенствования информационного контента, внедрения современных цифровых технологий. Возглавляет коллектив жамбылского телеканала талантливый журналист Меиржан Жиенали, в недавнем прошлом - главный редактор новостных и аналитических программ республиканской телерадиокорпорации «Қазақстан».

На юбилейном вечере в областном драматическом театре гостям продемонстрировали документальный фильм об истории жамбылского телевидения, о работавших здесь и работающих в наши дни журналистах, инженерах, операторах, техниках и других специалистах.

Поздравляя коллектив телевидения с юбилеем, заместитель акима Жамбылской области Сулушаш Курманбекова отметила, что телеканал «Jambyl» отличает стремление к самосовершенствованию и лидирующие позиции в отечественных рейтингах телевизионных программ и передач.

«За эти годы вы сумели заслужить и оправдать доверие соотечественников. Благодаря труду ваших журналистов жамбылцы всегда в курсе важных новостей региона и страны. Вам удается в наше непростое время Интернета и стремительного распространения новостей оставаться в тренде», - сказала она.