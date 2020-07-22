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    С 27 июля начнется прием документов на стипендию «Болашақ»

    22 Июля 2020, 19:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство образования и науки Республики Казахстан объявило о начале ежегодного конкурса на присуждение международной стипендии «Болашақ» по программам: магистратура, докторантура, резидентура и стажировка, передает МИА «Казинформ».

    «Документы для участия в конкурсе необходимо подать онлайн через портал государственных услуг – egov.kz.

    Прием документов будет осуществляться с 27 июля по 31 октября 2020 года .

    В этом году для обучения по программе «Болашақ» определены 85 специальностей для академического обучения и 95 – для прохождения стажировки .

    Кроме того, утвержден список 138 ведущих зарубежных вузов , рекомендованных для обучения в рамках программы, входящих в TOP-100 позиций двух и более международных академических рейтингов, а именно QS, ARWU, Times Higher Education, The U.S. News Best Global University, а также вузы стран-участниц ОЭСР, имеющие как минимум 65 глобальных баллов по версии рейтинга US News Global», - говорится в Telegram-канале МОН РК.

    Перечень приоритетных специальностей:

    https://www.bolashak.gov.kz/ru/pretendentu/perechni/perechen-prioritetnykh-spetsialnostej.html

    Список рекомендуемых вузов:

    https://www.bolashak.gov.kz/ru/pretendentu/perechni/spisok-rekomenduemykh-vuzov.html

    Рекомендации по подготовке документов:

    https://www.bolashak.gov.kz/ru/pretendentu/rekomendatsii/rekomendatsii-po-podgotovke-dokumentov.html

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Образование Вузы
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