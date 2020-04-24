С 27 апреля Азербайджан частично смягчит ограничения

БАКУ. КАЗИНФОРМ — В Азербайджане принято решение смягчить часть ограничений с 27 апреля в связи с превентивными мерами в рамках борьбы с пандемией коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казифнорм» со ссылкой на оперативный штаб при правительстве АР.

В сообщении также отмечается, что была проанализирована нынешняя санитарно-эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусом, в частности, динамика распространения и география болезни, плотность лиц в карантинных зонах, случаи заражения среди них, и принято решение о смягчении части ограничений с 27 апреля в стране.

Таким образом, с 00:00 27 апреля 2020 года по всей стране:

1. Прием граждан в центрах ASAN Xidmət будет проводиться путем предварительной онлайн-очереди посредством мобильного приложения ASAN, интернет-сайта и колл-центра.

2. Возобновляется деятельность в сферах: индивидуальные учебные и репетиторские услуги (за исключением групповых занятий); услуги по уборке в частных квартирах; услуги портного; продажа косметики и парфюмерии, одежды, обуви и кожаных изделий, золота, других украшений и деятельность ломбардов; продажа и ремонт мобильных устройств, компьютерной техники; продажа электроники и бытовой техники, мебели, автомобилей, сельскохозяйственной техники и другие.

Ограничение на деятельность торговых центров и моллов остается в силе.

Передвижение лиц, работающих в сферах, с которых сняты ограничения, разрешается после введения с помощью электронной подписи их данных работодателем в портал icaze.e-gov.az.

В то же время с 00:00 27 апреля при отправке SMS на короткий номер 8103 с целью выхода из дома срок разрешения увеличивается с 2 до 3 часов.

Фото: apa.az