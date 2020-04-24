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    С 27 апреля Азербайджан частично смягчит ограничения

    24 Апреля 2020, 20:33

    БАКУ. КАЗИНФОРМ — В Азербайджане принято решение смягчить часть ограничений с 27 апреля в связи с превентивными мерами в рамках борьбы с пандемией коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казифнорм» со ссылкой на оперативный штаб при правительстве АР.

    В сообщении также отмечается, что была проанализирована нынешняя санитарно-эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусом, в частности, динамика распространения и география болезни, плотность лиц в карантинных зонах, случаи заражения среди них, и принято решение о смягчении части ограничений с 27 апреля в стране.

    Таким образом, с 00:00 27 апреля 2020 года по всей стране:

    1. Прием граждан в центрах ASAN Xidmət будет проводиться путем предварительной онлайн-очереди посредством мобильного приложения ASAN, интернет-сайта и колл-центра.

    2. Возобновляется деятельность в сферах: индивидуальные учебные и репетиторские услуги (за исключением групповых занятий); услуги по уборке в частных квартирах; услуги портного; продажа косметики и парфюмерии, одежды, обуви и кожаных изделий, золота, других украшений и деятельность ломбардов; продажа и ремонт мобильных устройств, компьютерной техники; продажа электроники и бытовой техники, мебели, автомобилей, сельскохозяйственной техники и другие.

    Ограничение на деятельность торговых центров и моллов остается в силе.

    Передвижение лиц, работающих в сферах, с которых сняты ограничения, разрешается после введения с помощью электронной подписи их данных работодателем в портал icaze.e-gov.az.

    В то же время с 00:00 27 апреля при отправке SMS на короткий номер 8103 с целью выхода из дома срок разрешения увеличивается с 2 до 3 часов.

    Фото: apa.az

    Автор:

    Бекбау Тайманов

    Здравоохранение Безопасность Азербайджан Общество
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