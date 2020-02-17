С 24 февраля банки начнут работу по оказанию поддержки ипотечным заемщикам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов на прошлой неделе провел встречи с руководителями общественных объединений и банками второго уровня по вопросам реализации дополнительных мер поддержки ипотечных заемщиков в рамках Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи с представителями общественных организаций Нурлан Абдрахманов напомнил, что по поручению Президента 23 декабря 2019 года утверждены изменения и дополнения в программу рефинансирования. Изменения предоставляют банкам право после всестороннего анализа финансового и социального положения в рамках процедур реструктуризации/рефинансирования займов применять дополнительные механизмы облегчения долговой нагрузки заемщиков, займы которых ранее были рефинансированы в рамках программы по категории социально уязвимые слои населения (СУСН).

«Для возврата в собственность жилья, числящегося на балансе банка, финансовым институтам предоставили право финансировать заемщика либо передать ему жилище в аренду с возможностью дальнейшего выкупа», - подытожил представитель регулятора.

В ходе встречи с банками Нурлан Абдрахманов отметил важный социальный аспект программы, реализуемой в Казахстане с 2015 года по поручению Елбасы, – сохранение единственного жилья.

«Целями данной программы также являются снижение долговой нагрузки и исключение валютного риска для ипотечных заемщиков», – сказал он, добавив, что банкам необходимо принять исчерпывающие меры по исполнению поручения Президента РК в рамках изменений и дополнений в программу.

По итогам встречи банки заверили, что завершают работу по подготовке реализации мер дополнительной поддержки ипотечных заемщиков и с 24 февраля текущего года приступят к приему заявок от заемщиков.

Также банки сообщили о том, что в настоящее время и на период рассмотрения заявлений заемщиков в рамках программы, приостановлены судебные процедуры по взысканию ипотечных займов, потенциально соответствующих условиям программы, путем реализации залогового имущества и выселения заемщиков и их семей из жилья.

Также Нурлан Абдрахманов призвал банки при рефинансировании займов в рамках программы не привлекать в качестве гарантов третьих лиц, в том числе детей заемщиков, а также разработать собственные программы поддержки ипотечных заемщиков, не включенных в программу, имеющих единственное жилье и испытывающих трудности в обслуживании займов.

По подсчетам банков, дополнительной поддержкой будут охвачены более 7 тысяч заемщиков СУСН, испытывающих объективные трудности с обслуживанием ипотечных займов, c задолженностью на сумму 44,6 млрд тенге.



