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    С 2024 года начнутся народные IPO компаний Фонда «Самрук-Казына»

    1 Сентября 2023, 12:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главная цель – кардинально повысить прозрачность и эффективность управления активами. Об этом заявил Глава государства, выступая с Посланием народу на открытии очередной сессии Парламента РК, передает МИА «Казинформ».

    Глава государства поручил Правительству с 2024 года начать приватизацию всех непрофильных активов и проведение народных IPO компаний Фонда «Самрук-Казына».

    «В следующем году следует осуществить народное IPO компании Air Astana, подготовить к выходу на рынок компанию QazaqGaz, реализовать государственные активы в крупных компаниях», - сказал Президент.

    Еще один важный вопрос поднял Касым-Жомарт Токаев – состояние предпринимательского климата в стране.

    «Между властью и бизнесом должен быть конструктивный диалог. Известно, что сегодня, в переходный период, государственные органы допускают в своей работе определенные недочеты и перегибы. Поэтому необходима дальнейшая декриминализация экономических преступлений. Речь идет о делах в отношении предпринимателей и именно об экономических проступках. По налоговым преступлениям следует внедрить справедливый механизм определения пределов норм привлечения к уголовной ответственности.

    Следует положить конец преследованиям предпринимателей правоохранительными органами. Как мне сообщают, такая практика, несмотря на запреты, все еще продолжается. Допускаю, что такие сведения иногда распространяются намеренно и могут вовсе быть ложными. Однако в любом случае эту проблему нельзя упускать из виду.

    Вопросы поддержи отечественного предпринимательства, снижения регуляторного прессинга и развития конкуренции требуют отдельного обстоятельного разговора. Поэтому в ближайшее время я проведу специальную встречу с отечественным бизнес-сообществом», - отметил Президент.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана ФНБ «Самрук Казына» Мажилис Сенат Токаев Касым-Жомарт Послание Президента РК-2023
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