С 2023 года выделение земель будет прозрачным, в электронном виде – Сапархан Омаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 2023 года планируется перейти на прозрачное выделение земель для казахстанцев в электронном виде. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров в ходе онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пятая задача – разработка иных форм вовлечения сельхозземель в полноценный экономический оборот. В Казахстане на сегодняшний день общая площадь сельхозземель составляет 202 млн га, из них используемые под сельское хозяйство – 106,4 млн га, земли запаса - 96,7 млн га. Большая площадь пока не закреплена за землепользователями. Наша основная задача – вовлечь все неиспользуемые сельхозземли в экономический оборот и рационально их использовать. Для выявления неиспользуемых сельхозземель и рационального использования в 4 областях – Костанайская, Мангистауская, Акмолинская и Восточно-Казахстанская – реализуется пилотный проект с использованием данных космического мониторинга земель на веб-портале», – сказал С.Омаров, рассказывая о мерах по исполнению поручений Главы государства, данных в Послании народу Казахстана.

По словам министра, на первом этапе были проработаны пастбищные угодья. Это было реализовано путем интеграции баз данных на веб-порталах «Автоматизированная информационная система государственного земельного кадастра» и «Идентификация сельскохозяйственных животных». Система автоматически сверяет в соответствии с утвержденными нормативами нагрузку пастбищных угодий на одну условную голову сельхозживотных. По данным первого этапа космомониторинга по пастбищам пилотных регионов выявлено неиспользуемых пастбищных угодий на площади 7,7 млн га. По ним приняты следующие меры: 3 026 субъектам направлены уведомления об устранении нарушений на общей площади 4,83 млн га; 1,1 млн га приведены в соответствие с путем исправления данных в базе ИСЖ; 2,6 млн га пастбищ возвращены в государственную собственность. На втором этапе в пилотных регионах выявлено 48,7 тыс га неиспользуемой пашни. Окончательные результаты будут подведены к 1 ноября 2020 года.

«Все данные по космомониторингу отражаются на веб-портале, который имеет открытый доступ для просмотра с отображенными цветовыми условными обозначениями на электронной карте. В случае успешной реализации пилотного проекта, данный опыт будет тиражироваться по остальным регионам», – отметил С.Омаров.

Далее министр сообщил, что в целях совершенствования госконтроля за использованием и охраной земель разработан законопроект, предусматривающий сокращение этапов проверок и сроков изъятия неиспользуемых сельхозземель с 2 лет до 1 года, автоматизацию процесса бесконтактного контроля по данным космомониторинга, автоматизацию процедуры уведомления субъекта проверки посредством текстовых сообщений по каналам сотовой связи. Кроме того, совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности ведется работа по внедрению эффективного государственного электронного земельного кадастра, который будет доступен населению. Это позволит с 2023 года перейти на прозрачное выделение земель для казахстанцев в электронном виде. Электронный порядок предоставления земельных участков исключит бюрократические и коррупционные предпосылки в сфере земельных отношений и обеспечит прозрачность процедуры получения земельного участка.

Напомним, в своем выступлении С.Омаров рассказал о новом Национальном проекте по развитию агропромышленного комплекса на следующую «пятилетку», который будет разработан в исполнение поручений Президента. Основными задачами проекта будут: насыщение внутреннего рынка социально значимыми продтоварами; стабильное повышение доходов 1 млн сельских жителей; повышение производительности труда в 2,5 раза; увеличение экспорта переработанной продукции АПК в 2 раза. Также министр сообщил, что в Казахстане будут субсидировать затраты аграриев на внедрение научных разработок.