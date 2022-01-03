Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    С 2022 года пандемия войдет в режим сезонных эпидемий гриппа - президент РАН

    3 Января 2022, 19:10

    МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Пандемия коронавируса с 2022 года войдет в режим сезонных эпидемий гриппа. Об этом заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Пандемия ковида с 2022 года, как я ожидаю, войдет в режим эпидемии гриппа, его сезонности. Я бы нашу ситуацию [сравнил] с 1960-ми годами, когда была эпидемия гонконгского гриппа с серьезными последствиями и большим количеством тяжело больных людей. Но создали вакцины, лекарства, и вот уже живем с гриппом 60 лет, почти привыкли. То, что происходит с ковидом, - это ситуация в каком-то смысле похожая. Серьезная эпидемия, поначалу страх, но мы сделали вакцины, и уже появляются лекарства. И если будут хорошие, надежные протоколы по применению лекарств, то мы войдем в режим восприятия этого недуга, как гриппа», - сказал он.

    Высокий уровень смертности от ковида в России глава РАН назвал расплатой за низкий уровень вакцинирования населения.

    «Это наше упущение - и граждан, и науки, и власти - в отношении вакцинирования, что сыграло плохую службу в плане смертности. Ведь подавляющее большинство умерших от ковида - невакцинированные. Я считаю, это расплата за нашу невакцинированность», - сказал он.

    Автор:

    Россия Коронавирус в мире Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Россиянин похитил 4-летнюю девочку в Караганде
    Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с Днем России
    Странам ЕАЭС нужно совместно раскрывать потенциал транспортных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад» — Алихан Смаилов
    Казахстан будет производить вакцину против ящура
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай