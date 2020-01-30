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    С 2021 года вузы будут выдавать дипломы собственного образца

    30 Января 2020, 20:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов встретился со студентами педагогических вузов. В ходе встречи Глава ведомства призвал студентов педагогических вузов идти работать в школы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

    А.Аймагамбетов рассказал студентам о том, что с 2021 года вступает в силу норма о выдаче вузами дипломов не государственного образца, как ранее, а собственного образца (за исключением военных и специальных учебных заведений). Это означает рост конкуренции среди вузов и их ответственности за качество предоставляемых образовательных услуг.

    По словам А.Аймагамбетова, теперь работодатели будут обращать больше внимания на компетенции выпускника, а не на его диплом. При трудоустройстве главную роль будут играть репутация и имидж самого вуза. Дипломы фактически станут олицетворением успешности и узнаваемости высшего учебного заведения.

    «Призываем студентов и их родителей быть внимательными при выборе вуза. При этом рекомендуем обращать внимание на следующие аспекты: позиция вуза в рейтинге лучших вузов мира QS и образовательных программ - в рейтинге НПП «Атамекен»; статус и академическая репутация вуза; качество предоставляемых образовательных услуг», - сказал Асхат Аймагамбетов.

    К основным факторам, влияющим на оценку предоставляемых образовательных услуг рынком труда, относятся процент трудоустройства выпускников вуза и их востребованность на рынке труда, аккредитация вуза, актуальность образовательных программ и т.д.

    Согласно законодательству студентам предоставлена возможность перевода из одного вуза в другой во время зимних и летних каникул. При этом переводиться могут и обучающиеся по государственному образовательному заказу, и обучающиеся на платной основе.

    На сегодняшний день Министерством образования и науки РК проводится работа по проверке вузов на соблюдение законодательства в сфере образования. В случае выявления нарушений требований законодательства и предоставления некачественных образовательных услуг принимаются меры по приостановлению или лишению вузов лицензии.

    В целях защиты прав и собственных интересов Глава министерства призвал студентов обращать внимание на качество предоставляемых образовательных услуг. Ведь в условиях конкурентной среды для абитуриентов важно сделать правильный выбор вуза, поскольку от этого зависит дальнейшее самоопределение и трудоустройство выпускника вуза.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование Вузы
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