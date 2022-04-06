Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    С 2020 года в отношении Казахтелеком были повышены требования по качеству интернета - глава МЦРИАП

    6 Апреля 2022, 15:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин прокомментировал вопрос демонополизацию АО «Казахтелеком», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня после пленарного заседания Мажилиса журналисты поинтересовались у министра относительно шагов по демонополизации телекоммуникационной отрасли.

    «В рамках Нового Казахстана принимаются новые решения. Усиление конкурентной среды на телеком рынке. В общем, раньше постоянно поднимали, что на рынке такая ситуация (монополия). Что касается «Казахтелекома», то разрешения на покупку двух операторов я им не выдавал, их допускало прежнее Правительство. Покупали около пяти лет назад. С 2020 года мы усилили в отношении них контроль и предъявили требования по качеству интернета», - сказал Багдат Мусин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

    Также министр сообщил, что в рамках соответствующего законопроекта совместно с депутатами обсуждается вопрос о повышении суммы соответствующих штрафов.

    «Еще одна проблема – это монополия на радиочастоты. 75% всех радиочастот принадлежит АО «Казахтелеком», в связи с чем, я предложил принять соответствующее решение. В 2021 году по радиочастотам через суд изъяли у «Казахтелекома» радиочастоты в отношении восьми неэффективно используемых территорий областей. Сейчас мы их распределяем по аукционам», - пояснил Багдат Мусин.

    Министр добавил, что в прошлом году появилась возможность появления новых операторов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Связь, ТВ, IT МЦРИАП
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
    Спрос на горнолыжные курорты растет в Казахстане
    Чем недовольны потребители – анализ жалоб представил Серик Жумангарин
    301 млрд тенге дополнительно требуется на туристические проекты - Асхат Оралов
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам