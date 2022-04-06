С 2020 года в отношении Казахтелеком были повышены требования по качеству интернета - глава МЦРИАП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин прокомментировал вопрос демонополизацию АО «Казахтелеком», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня после пленарного заседания Мажилиса журналисты поинтересовались у министра относительно шагов по демонополизации телекоммуникационной отрасли.

«В рамках Нового Казахстана принимаются новые решения. Усиление конкурентной среды на телеком рынке. В общем, раньше постоянно поднимали, что на рынке такая ситуация (монополия). Что касается «Казахтелекома», то разрешения на покупку двух операторов я им не выдавал, их допускало прежнее Правительство. Покупали около пяти лет назад. С 2020 года мы усилили в отношении них контроль и предъявили требования по качеству интернета», - сказал Багдат Мусин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Также министр сообщил, что в рамках соответствующего законопроекта совместно с депутатами обсуждается вопрос о повышении суммы соответствующих штрафов.

«Еще одна проблема – это монополия на радиочастоты. 75% всех радиочастот принадлежит АО «Казахтелеком», в связи с чем, я предложил принять соответствующее решение. В 2021 году по радиочастотам через суд изъяли у «Казахтелекома» радиочастоты в отношении восьми неэффективно используемых территорий областей. Сейчас мы их распределяем по аукционам», - пояснил Багдат Мусин.

Министр добавил, что в прошлом году появилась возможность появления новых операторов.