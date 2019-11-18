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С 1991 года в Казахстан прибыло более 1 млн этнических казахов - Касым-Жомарт Токаев

18 Ноября 2019 13:36
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С 1991 года в Казахстан прибыло более 1 млн этнических казахов - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 18 ноября 1991 года по инициативе Нурсултана Назарбаева было принято постановление Правительства о порядке переселения лиц коренной национальности из-за рубежа. Об этом написал Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ».

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«18.11.1991 г. по инициативе Н. Назарбаева было принято постановление Правительства КазССР о порядке переселения лиц коренной национальности из-за рубежа, положившее начало возвращению на Родину наших соотечественников. С 1991 г. в Казахстан прибыло более 1 млн. этнических казахов», – написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter .


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Соотечественники,
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