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    С 18 мая в Казахстане с ограничениями откроются религиозные объекты

    13 Мая 2020, 18:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 18 мая 2020 года в Казахстане возобновляется работа объектов религиозного поклонения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    Сегодня на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова был принят ряд конкретных решений, направленных на восстановление сфер экономики и обеспечение занятости населения.

    Так, с 18 мая 2020 года возобновляется работа объектов религиозного поклонения с соблюдением санитарных норм, при заполнении не более 30% от общей полезной площади.

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    Религия Общество
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