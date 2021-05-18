С 18 мая в Азербайджане будут применять вакцину «Спутник V»

БАКУ. КАЗИНФОРМ - С 18 мая граждане Азербайджана смогут вакцинироваться от коронавируса российским препаратом «Спутник V» сообщили в Министерстве здравоохранения страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщается в заявлении минздрава, вакцинация будет проводиться в Бакинском оздоровительном центре, где получить российский препарат могут лица старше 18 лет и граждане, которым не противопоказана вакцинация.

Следует отметить, что «Спутник V» одобрен в 65 странах, при этом до сих пор в Азербайджане использовались только CoronaVac и AstraZeneca.

В целом, в страну на первом этапе доставлено более 2 млн вакцин: 40 тысяч доз «Спутник V», 84 тысяч доз AstraZeneca и 1 млн 713 тысяч доз CoronaVac.

На сегодня в Азербайджане вакцинировано около 7,5% населения. Всего с 18 января в стране было использовано 1 795 049 доз вакцины: первую сделали 1 032 054 человека, обе – 766 689.

В целом на фоне всеобщей вакцинации населения эпидемиологическая ситуация в Азербайджане в последние дни демонстрирует положительную динамику. За последние сутки в стране выявлено 426 новых случаев заражения COVİD-19, в то время как в декабре прошлого года ежедневно фиксировались в 10 раз больше случаев.

Напомним, «Спутник V» представляет собой «векторную вакцину» на основе аденовируса человека. То есть препарат создан на основе другого вируса и выступает в роли носителя генетического материала, доставляя его в клетку. Он помогает иммунной системе реагировать и вырабатывать антитела, которые защищают от инфекции.