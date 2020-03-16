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    С 16 марта в Азербайджане запрещено проведение свадеб

    16 Марта 2020, 14:38

    БАКУ. КАЗИНФОРМ — С сегодняшнего дня в Азербайджане вступил в силу запрет на проведение свадебных церемоний, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Так, оперативный штаб при правительстве Азербайджана с целью предотвращения распространения коронавируса (COVID-19) запретил проведение свадебных торжеств в течение одного месяца.

    Меры по социальной изоляции граждан, введенные на территории Азербайджана с 00:00 14 марта, будут действовать в течение месяца.

    Кроме того, продолжаются неотложные мероприятия по предотвращению угрозы распространения на территории страны COVİD-19. В наиболее популярных у населения торговых центрах организуются дезинфекционные и дополнительные превентивные мероприятия.

    Автор:

    Бекбау Тайманов

    Здравоохранение Безопасность Азербайджан Общество Пневмония в Китае
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