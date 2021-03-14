С 15 марта для въезжающих в Узбекистан будет отменен дополнительный экспресс-тест на КВИ

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Узбекистане с 15 марта отменяют процедуру обязательного экспресс-тестирования на коронавирус для пассажиров, въезжающих из-за границы через аэропорты, железнодорожные вокзалы или пограничные пункты пропуска, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ». Такое решение приняла Специальная республиканская комиссия Узбекистана по борьбе с коронавирусом.

Согласно новым правилам, лица, прибывающие воздушным, железнодорожным и автодорожным транспортом, должны предоставить справку об отсутствии коронавирусной инфекции (только метод ПЦР), сделанную в течение последних 72 часов. Результаты тестов для всех приезжающих пассажиров должны быть на английском или русском языках.

Кроме того, спецкомиссия поручила профильным ведомствам до 25 марта подготовить список не менее 10 лабораторий в каждой стране, которые будут допущены к проведению ПЦР-тестирования за рубежом. Результаты тестов только этих медучреждений будут признаваться в Узбекистане.

Напомним, согласно действующим правилам все въезжающие на территорию Узбекистана наряду с наличием справки с отрицательными результатами ПЦР-теста в обязательном порядке должны пройти экспресс-тест на наличие COVID-19 по месту прибытия. Стоимость теста составляет 95 тысяч сум, оплачиваемых за счет пребывающих граждан. Штрих-код с информацией о тесте наклеивается на паспорт.