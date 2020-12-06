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    С 10 декабря сокращаются рейсы в Турцию, возобновляются рейсы в Узбекистан

    6 Декабря 2020, 21:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан в два раза сокращает рейсы в Турцию и возобновляет рейсы в Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции, в Казахстане 30 ноября 2020 года Межведомственная комиссия приняла решение. Учитывая предложения Министерства здравоохранения РК и эпидемиологическую ситуацию в стране, с 10 декабря 2020 года количество рейсов, выполняемых между авиакомпаниями Казахстана и Турции, сокращается в неделю в два раза - с 20 до 10.

    Соблюдая санитарно-эпидемиологические требования двух стран, рейсы будут выполняться согласно расписанию, опубликованному на официальном сайте авиакомпаний.

    Об изменениях в расписании рейсов из Казахстана и Турции можно узнать в справочных бюро авиакомпаний или в специальных кассах, где продают билеты.

    «Наряду с этим, с 10 декабря возобновляются авиарейсы между Нур-Султаном и Ташкентом. Самолеты между двумя странами будут летать два раза в неделю. Рейсы будут выполняться авиакомпаниями Air Astana (по четвергам) и Uzbekistan Airways (по вторникам)», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Транспорт Узбекистан Турция Коронавирус в РК
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