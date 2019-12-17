С 1 января вводится запрет на предоставление займов гражданам с низкими доходами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке РК рассказали о ситуации с потребительским кредитованием в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наблюдавшийся в последние годы быстрый рост потребительского кредитования на сегодня замедлился. Рост задолженности в сегменте беззалогового потребительского кредитования в 2017 и 2018 годах составлял 31% и 28% в год соответственно. За 10 месяцев текущего года рост портфеля беззалоговых потребительских займов составил лишь 8%. За этот же период среднемесячная заработная плата казахстанцев увеличилась на 16%, что опережает рост задолженности по беззалоговым займам в 2 раза. По величине рынка кредитования физических лиц Казахстан относится к группе стран с низким уровнем долга. Отношение портфеля потребительских займов к ВВП составляет около 9,2%. В России данный показатель равен 14,3%, в Польше – около 30%, в Германии – свыше 40%, в США – более 85%», - сообщили в Нацбанке в ответ на депутатский запрос.

Согласно предоставленной регулятором информации, для недопущения закредитованности граждан и обеспечения оптимальных темпов роста потребительского кредитования Национальный банк реализовывает регуляторные меры.

«3 июля текущего года Президентом Республики Казахстан подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения», который предусматривает введение с 1 января 2020 года регулирования и надзора в отношении всех юридических лиц, предоставляющих займы населению. Таким образом, все субъекты кредитования будут работать в одном регулируемом поле и соблюдать полный спектр требований по защите заемщиков, такие как требования к условиям договоров займа, предельные ставки вознаграждения, необходимость предоставления информации в кредитные бюро, соблюдения коэффициента долговой нагрузки и другие», - отмечают в главном финрегуляторе страны.

При этом с 1 января 2020 года изменяются подходы к расчету долговой нагрузки заемщиков – введен запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума, а также повышены требования к достаточности собственного капитала банков, что понизит экономические стимулы банков к выдаче беззалоговых займов, особенно гражданам с низкими доходами.

«Кроме того, разработаны поправки в законодательные акты по запрету начисления неустойки и комиссий по всем беззалоговым потребительским 11 займам физических лиц после 90 дней просрочки. Этим будет ограничен постоянный рост задолженности по беззалоговым потребительским займам. Поправки включены в проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административно-территориального устройства Республики Казахстан, совершенствования системы государственного управления и межбюджетных отношений», одобренный Мажилисом Парламента Республики Казахстан», - заключили в Нацбанке.

Ранее сообщалось, что 26 июня 2019 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Нацбанку принять дополнительные меры регулирования беззалоговых потребительских займов.

«Сложившаяся ситуация с потребительскими кредитами не должна повториться. Для ее предотвращения Национальный банк обязан принять жесткие меры регуляторного характера, усилить ответственность финансовых организаций за принятие на себя чрезвычайных рисков. Необходимо ввести запрет на предоставление займа гражданам с доходом ниже прожиточного минимума», - сказал Касым-Жомарт Токаев.