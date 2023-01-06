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    С 1 января еще на 25% увеличилась зарплата воспитателей детсадов, педагогов школ и колледжей

    6 Января 2023, 15:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2023 года по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева еще на 25% увеличилась заработная плата воспитателей детских садов, учителей школ, преподавателей колледжей, методистов, педагогов дополнительного образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    Напомним, что по поручению Главы государства заработная плата педагогов с января 2020 года ежегодно повышается на 25%. Таким образом, заработная плата педагогов в настоящее время увеличена в два раза.

    «Благодаря поддержке Президента ежегодно повышается заработная плата учителей. Кроме того, установлены доплаты, которые также увеличиваются. Это доплаты за квалификационную категорию, за степень магистра, за ведение предметов на английском языке, проверку тетрадей, классное руководство, за работу в условиях обновленного содержания и наставничество. Повышение заработной платы педагогов дает свои результаты. В профессию стали приходить лучшие выпускники вузов и обладатели знака «Алтын белгі». Это, в дальнейшем, лучшим образом отразится на обучении детей», – отметил министр просвещения РК Гани Бейсембаев.

    Напомним, что также предусмотрена доплата учителям физкультуры за проведение дополнительных спортивных секций во внеурочное время. С сентября этого года установлена доплата в размере 150% от должностного оклада и педагогам, которые были привлечены в регионы с нехваткой кадров.

    Отметим, что заработная плата педагогов исчисляется в зависимости от уровня образования, наличия квалификации, стажа работы, учебной нагрузки, наличия степени магистра и других доплат.
    Образование Минпросвещения РК
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