С 1 января 2022 года увеличен размер минимальной пенсии в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 1 января 2022 года увеличен размер минимальной пенсии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, размер минимальной пенсии будет увеличен до 46 302 тенге, минимальной базовой пенсионной выплаты - до 19 450 тенге.

Вместе с тем, для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других выплат в соответствии с законодательством РК будет увеличен месячный расчетный показатель до 3 063 тенге, величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – до 36 018 тенге.