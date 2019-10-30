С 1 ноября госорганы не будут требовать адресную справку — Аблайхан Оспанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На пресс-конференции на площадке пресс-центра Правительства вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аблайхан Оспанов дал разъяснения касательно отмены адресной справки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Как отметил А. Оспанов, с 1 ноября в Казахстане будет отменена адресная справка и исключена из реестра государственных услуг. Это означает, что государственные органы, школы, медицинские учреждения и т.д. не имеют права требовать с граждан адресную справку с 1 ноября. Ее нельзя будет получить ни через филиалы «Правительства для граждан», ни через портал электронного правительства.

«В случае необходимости казахстанцы смогут проверить место своей прописки в личном кабинете на портале электронного правительства egov.kz или через приложение eGov mobile», — проинформировал А. Оспанов.

Что касается государственных органов, то они уже имеют доступ к данной информации посредством своих информационных систем, которые были интегрированы с базами данных МВД.

Также А. Оспанов подчеркнул, что работодатели не имеют права требовать адресную справку. В первую очередь, потому что в Трудовом кодексе нет требований о предъявлении документа, подтверждающего адрес проживания.

«Если мы сегодня на государственном уровне отменяем понятие адресной справки, то, соответственно, никто не вправе требовать от гражданина этот документ при трудоустройстве. Поэтому мы и говорим, что все работодатели должны привести в соответствие свои требования к трудоустройству на работу», — сказал вице-министр.

Помимо работодателей адресную справку должны перестать запрашивать абсолютно все учреждения страны.

«Мы сегодня кардинально меняем понимание адреса и места жительства у нас в стране. Раньше мы должны были доказывать на каждом шагу, буквально везде — при трудоустройстве, приеме на работу, в медорганизации, детские сады, для заключения договоров на услуги КСК и так далее. Везде мы были вынуждены идти и получать эту справку и предоставлять любому запрашиваемому. У нас не было основания отказать в необходимости данных сведений. Сегодня фактически мы даем для всего населения такую возможность. Сегодня гражданин Казахстана не обязан доказывать никому, что он проживает по тому или иному адресу», — сказал А. Оспанов.

Что касается медицинских и образовательных учреждений, то в этих организациях имеются интегрированные информационные системы. К примеру, во всех медучреждениях сегодня функционируют информационные системы, которые интегрированы с Единой информационной системой здравоохранения. Прежде чем попасть на прием к врачу, необходимо прикрепиться по месту жительства. Если раньше на этапе было обязательным наличие адресной справки, то теперь она не требуется.

«В образовательных учреждениях то же самое. Работу с медицинскими и образовательными учреждениями мы начали еще в прошлом году. Уже летом прошлого года запрещалось требование предоставления адресных справок от родителей. Проводились разъяснения на уровне акиматов», — сказал вице-министр.

Кроме того, он сообщил, что на сегодняшний день в электронном формате выдаются 28 справок. Ежегодно распечатывают свыше 20 млн справок для предоставления в различные организации. В планах — со следующего года постепенно отменить и другие справки по аналогии с адресной. Для этого необходимо завершить работы по интеграции информационных систем.