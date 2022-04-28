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    С 1 мая въезд в Кыргызстан разрешат без ПЦР-теста и паспорта вакцинации

    28 Апреля 2022, 21:05

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом принял решение об ослаблении противоковидных мер, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров Кыргызстана.

    Заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов провел очередное заседание штаба. Были заслушаны доклады об эпидемиологической ситуации в стране и о ходе вакцинации населения против COVID-19.

    По итогам заседания Министерству здравоохранения совместно с заинтересованными госорганами поручено отменить с 1 мая обязательное требование о наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации против коронавируса. Правило будет действовать как для кыргызстанцев, так и для иностранных граждан, пересекающих приграничные пункты пропуска на всех видах транспорта.

    Полпредам президента в областях поручено вместе с Минздравом продолжить кампанию по вакцинации населения.

    На ближайшем заседании кабмина будет рассмотрен проект решения, предусматривающего признание утратившим силу распоряжения правительства от 22 марта 2020 года № 93-р «О введении режима чрезвычайной ситуации».

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

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