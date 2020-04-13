С 1 мая снизится банковская комиссия за прием безналичных платежей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке Казахстана сообщили о снижении банковской комиссии за прием безналичных платежей с использованием платежных карточек в отдельных отраслях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках исполнения поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева, озвученного в Послании народу Казахстана от 2 сентября 2019 года «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», о принятии мер по развитию безналичных платежей и снижению комиссий банков Национальный банк Казахстана сообщает о снижении комиссии, взимаемой банками за прием платежей с использованием платежных карточек», - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Изменения вступят в силу с 1 мая 2020 года и коснутся отдельных отраслей экономики, имеющих важное социальное значение: образование, медицинские услуги, аптеки, оплата парковочных мест, платных дорог, сельскохозяйственные сервисы, сделки с недвижимостью. В условиях введения в стране чрезвычайного положения, распространения пандемии коронавируса поддержка этих отраслей является своевременной и значимой, отметили в Нацбанке.

Для принятия данных изменений Нацбанк провел необходимую работу с международными платежными системами и банками второго уровня.

По результатам совместной работы, анализа и обсуждений определены новые сегменты, для которых с 1 мая 2020 года международные платежные системы Visa и Mastercard снизят ставку межбанковской комиссии для казахстанских банков в 2 раза - до 1%, в фармацевтическом сегменте – до 1,3%.

Инициативу по снижению торговой комиссии поддержали основные участники рынка платежных карточек. В их число вошли АО «Народный банк Казахстана», АО «Kaspi Bank», АО «Forte Bank», ДБ АО «Сбербанк», АО «АТФБанк», АО «Банк ЦентрКредит», АО «Jysan Bank», АО «Евразийский банк». Перечисленные банки второго уровня совокупно занимают 96% на рынке эквайринговых услуг (оказание услуг по организации приема безналичных платежей с использованием платежных карточек).

Эти финансовые институты снизят торговую (эквайринговую) комиссию в среднем на 35% (с текущего среднего значения в 2,3% до среднего значения 1,5% от суммы транзакции). Снижение торговой комиссии позволит предпринимателям и гражданам сократить свои расходы по банковским комиссиям. Эффект от совместных мер по снижению межбанковской и торговой комиссии прогнозируется на уровне 2 млрд тенге в год в виде реальной экономии расходов субъектов бизнеса.

В целом принятые меры значительно улучшат условия для дальнейшего развития розничных безналичных расчетов и положительно отразятся на сокращении объемов «теневой экономики», отмечают в Нацбанке.



