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    С 1 марта возобновлены работы по утилизации боеприпасов в Арыси

    1 Марта 2021, 22:05

    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - С наступлением весны продолжились работы по утилизации фрагментов боеприпасов. В Арысь прибыл сводный инженерно-саперный отряд, укомплектованный профессиональными и опытными саперами. Военные оснащены необходимой специальной техникой и экипировкой. Развернут полевой госпиталь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Основные усилия саперов направлены на обеспечение безопасности местного населения. С учетом активизации сельскохозяйственных работ будет продолжено обследование прилегающих к городу посевных площадей и пастбищ.

    Фрагменты и предметы в случае обнаружения будут транспортироваться в специально оборудованное место (полигон) и уничтожаться. Продолжится процесс вывоза оставшихся боеприпасов, не представляющих опасности. Отдельные элементы будут утилизированы на территории складов с соблюдением установленных мер безопасности.

    Как показывает опыт работ 2020 года, практически все обнаруживаемые предметы и фрагменты не представляют опасности. Несмотря на это, в целях безопасности местных жителей Министерством обороны проводится широкая разъяснительная работа среди населения о порядке действий при обнаружении неизвестных предметов.

    Отметим, что в зимнее время в связи с ухудшением погодных условий и промерзанием грунта деятельность военных саперов по утилизации боеприпасов была приостановлена. При этом работы по уборке территории складов, сбору фрагментов, сортировке металлолома продолжались.

    В постоянной готовности к немедленному реагированию на заявки местных жителей находились мобильные группы.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Армия
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