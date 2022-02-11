С 1 марта стартует акция по бесплатной маркировке остатков обуви для казахстанских производителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бесплатная печать кодов маркировки для остатков обуви будет возможна в рамках акции, которую запускает Единый оператор маркировки и прослеживаемости товаров в РК. Акция разовая и позволяет печатать коды за счет средств оператора. Решение о ее проведении принято по обращениям предпринимателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центра развития цифровой экономики.

Акция стартует 1 марта 2022 года для представителей малого бизнеса. Заявки для участия принимаются до 1 июня 2022 года включительно. Таким образом, предприниматели получают эмиссию и печать кодов маркировки в рамках акции бесплатно.

Чтобы принять участие, предпринимателям необходимо:

1. Быть зарегистрированным в информационной системе маркировки markirovka.kz.

2. Заполнить карточки товаров в информационной системе маркировки markirovka.kz

3. Пройти регистрацию в сервисе центра этикетирования и маркировки cem.ismet.kz.

4. Подписать здесь же онлайн договор на получение услуг по печати стикеров (услуга бесплатная).

5. Заказать нужное количество кодов DataMatrix.

6. Забрать стикеры с кодами маркировки.

Подробная инструкция доступна по ссылке https://www.ismet.kz/content/ocp/ru/experiments/sbor-zayavok-ostatki-obuvi.html. Проконсультироваться по акции можно в круглосуточном контакт-центре по цифровой маркировке товаров – 8 800 080 65 65.

Напомним, с 1 ноября 2021 года в Казахстанестартовала обязательная цифровая маркировка обуви. До 1 апреля 2022 года предпринимателям разрешается продавать немаркированную обувь, после этой даты на прилавках должна быть только оцифрованная обувь.

Весогабаритные характеристики и фотоконтент стали необязательными при маркировке обуви – МИИР РК.

Ранее сообщалось , что с 1 февраля Казахстан и Россия взаимно признают коды маркировки обуви.